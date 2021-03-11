Псковичам рассказали, как восполнить витамин C при аллергии на цитрусовые

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В случае аллергии на цитрусовые восполнить дефицит витамина C псковский врач порекомендовала капустой. Об этом диетолог, заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

«Ее [капусту-ред.] не обязательно употреблять в сыром виде, можно использовать в качестве гарнира, или сделать овощной суп. Правда, в таком случае, витаминов вы получите меньше за счёт термальной обработки», — объяснила Марина Керман.

Она обратила внимание на то, что даже при термальной обработке такие блюда все-равно будут полезнее картошки фри и фастфуда.