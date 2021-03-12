Видео: 1000 блинов готовят для гостей Печор на Масленицу

Скриншот из видеоролика

Около тысячи блинов приготовят к масленице в Псково-Печерском монастыре. Об этом в эфире Паи-live рассказал су-шеф кафе «Несвятые святые» Антон Шпак.

Рецепт монастырских блинов ничем не отличается от домашних, уверяет специалист. Используется самый верный способ приготовления.

Скриншот из видеоролика

Всего в меню около десяти вариантов начинки. Среди них блины с печенными яблоками, мясом, куриной печенью, ветчиной и сыром и икрой.

Дегустация блинов это один из пунктов праздничной программы, которую монастырь готовит к празднику. Также в программе катание на повозке, запряженной рысаками, на верблюде, игровая и музыкальная программа.