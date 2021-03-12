Всех желающих будут катать на лошадях в Масленицу в Печорах

В эти субботу и воскресенье, 13 и 14 марта, возле Псково-Печерского монастыря пройдут масленичные гуляния, на которых все желающие смогут прокатиться на конной повозке. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Как рассказала владелица упряжки Ирина Тихонова, к её повозке прикреплены тормоза для безопасности, но вряд ли они понадобятся, так как лошади понимают и слушаются её с полуслова.

«Я в основном стараюсь их так приучать, чтобы они со слов управлялись, это намного удобнее, чем руками делать какие-то манипуляции», - отметила конезаводчица.

Очень быстрой езды владелица коней не обещает, но традициями пассажиры точно смогут проникнуться.

«Прокатиться лихо, на рысаках, в этом наш настоящий русский дух, наверное», - размышляет Ирина Тихонова.

В честь празднования Масленицы кафе «Несвятые святые» приготовит тысячу блинов. Также на площади возле монастыря группа «Разносолы» выступит с праздничным концертом.