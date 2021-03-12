Псковской области начинается планирование Дня Победы с учетом эпидобстановки

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Мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут распланированы с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом в эфире проекта ПАИ-live сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«Праздничные мероприятия будут спланированы ближе к этой дате с учётом эпидемической обстановки. Мы очень рассчитываем, что в этом году нам позволит ситуация этот праздник сделать более массовым и нарядным, но для этого нам придётся сделать прививки и носить маски, соблюдать все меры безопасности, о чём сегодня мы каждый день всюду и везде говорим: берегите себя», – сообщила Вера Емельянова.

В настоящее время вопрос празднования Дня Победы по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова тщательно прорабатывается.