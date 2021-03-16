За прошлый год 4 нарколаборатории были выявлены в Псковской области

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В 2020 году в регионе четыре нарколаборатории выявила полиция Псковской области. Как оказалось, две из них сбывали наркотики в области, а две - распространяли запрещённые вещества в Санкт-Петербурге, сообщил в эфире ПАИ-live начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Сергей Титов.

«Если охарактеризовать граждан, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, и места производства, то две лаборатории были выявлены на границе Ленинградской и Псковской областей – чтобы было удобно перевозить в дальнейшем наркотические вещества в Санкт-Петербург. Это граница, это труднодоступные населенные пункты, заброшенные дома, часть из них сдавалась местными жителями, и граждане, которые осуществляли сбыт и производство наркотиков, – это граждане Санкт-Петербурга», – сообщил Сергей Титов.

Ещё две лаборатории сбывали наркотические вещества на территории региона. Часть из них они продавали в интернет-магазине бесконтактным способом для покупателей по всей России.