Арест имущества должника судебными приставами: что нужно знать

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Закредитованность населения с каждым годом только увеличивается, и нередко бывает так, что заемщик, не рассчитав свои силы, оказывается не в состоянии выполнять обязательства по кредитам. Банки теперь ждут недолго: уже через несколько месяцев должнику приходит письмо с пометкой «Судебное».

Если не предпринимать никаких действий (например, не отменить судебный приказ и продолжать жить своей жизнью), вполне вероятно, что уже в скором времени квартиру должника посетят судебные приставы. Их задача – заставить гражданина оплатить задолженность. Кстати, в письме будет обозначен пятидневный срок уплаты долга и десятидневный – для обжалования решения суда.

Однако визит приставов домой – это крайняя мера. Она реализуется, если до этого сотрудники ФССП не смогли найти счет должника и выяснить его место работы, чтобы удерживать 50% от заработка ежемесячно при уклонении от выплаты кредита и до 70% – в случае неуплаты алиментов. При этом приставы обязаны предъявить должнику постановление об аресте имущества, без которого все их действия могут считаться незаконными.

Что имеют право арестовать?

Важно понимать, что приставы арестуют все ценные вещи, которые увидят в квартире. Например, дорогой ноутбук, телевизор, игровую приставку, драгоценности и предметы роскоши.

В то же время арест имущества должника судебными исполнителями можно обжаловать, если вещи не принадлежат неплательщику и были куплены его родственниками, с которыми он проживает: в этом случае нужно будет предъявить чеки, подтверждающие такие покупки, иначе арест неизбежен.

Арестовать имеют право и денежные средства, находящиеся дома, если их сумма превышает прожиточный минимум – 11 653 рубля. Под арестом может оказаться и квартира неплательщика, если его долг банкам составляет несколько миллионов рублей. В том случае, если задолженность ощутимо меньше, приставы ограничиваются арестом вещей.

Наложить арест на имущество должника (к примеру, на недвижимость) пристав имеет право, получив решение суда. Это касается и находящихся в доме предметов, представляющих ценность, что является одной из обеспечительных мер иска.

Однако должник имеет право обжаловать арест квартиры, подав в суд ходатайство о снятии ограничений. Для этого потребуется собрать целый пакет документов и правильно оформить заявление. Но самостоятельно противостоять судебной инстанции крайне сложно, а потому за компетентной помощью лучше обратиться к специалистам сервиса «Доступное право», которые в режиме онлайн, в том числе по видео- или аудиосвязи, проконсультируют по всем вопросам.

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Как проходит арест

Судебный пристав-исполнитель приходит в квартиру должника вместе с понятыми и составляет опись имущества на основании судебного решения.

Должник расписывается в акте о наложении ареста, а вещи, которые принадлежат ему, изымаются либо остаются в квартире на хранение, однако распоряжаться ими по собственному усмотрению (например, дарить или продавать) неплательщик уже не имеет права. В ряде случаев предметы роскоши изымаются и реализуются в течение определенного времени.

Что не арестуют?

Следует помнить, что наложение ареста на имущество судебными приставами не касается земельных участков, на которых расположено единственное жилье. Также не подлежит аресту неипотечное единственное жилье.

Приставы не арестуют:

• предметы первой необходимости (одежду, холодильник, плиту, продукты);

• предметы, с помощью которых должник зарабатывает себе на жизнь (например, рабочий компьютер), если их стоимость не превышает 10 000 руб.;

• призы, почетные и памятные знаки, государственные награды – ордена и медали;

• домашних животных (если они предназначены не для разведения), а также сельскохозяйственных животных (если они не используются в предпринимательской деятельности);

• семена, необходимые для очередного посева;

• предметы религиозного культа (кресты, иконы);

• необходимые для передвижения инвалидов вещи (например, инвалидную коляску).

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