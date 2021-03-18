Система защиты от протечек воды «Нептун»

Фотография предоставлена строительным бюро @planka.buro

По статистике, около 70% всех страховых выплат приходится на ликвидацию прорывов труб водоснабжения, при этом средняя сумма ущерба составляет 100-150 тыс. рублей. Только в Москве ежедневно фиксируется свыше 9 тыс. аварий!

Гибкая подводка (которая есть в каждой квартире и которую никто вовремя не меняет), естественный износ сантехнического оборудования, некачественный монтаж, выход из строя прокладок в полотенцесушителе, протечка запорной арматуры в радиаторах отопления – вот основные причины, из-за которых случаются потопы в квартирах.

Но защитить свой дом и не допустить затопления соседей вполне реально! Для решения этой проблемы создана интеллектуальная система защиты от протечек «Нептун», которая на рынке представлена с 2000 года и сейчас считается одной из лучших.

Фотография предоставлена строительным бюро @planka.buro

Как это работает?

При обнаружении протечки система автоматически блокирует подачу горячей и холодной воды и тем самым предотвращает потоп.

В ее состав входят 3 основных блока:

• датчики протечки – устанавливаются в тех местах, где существует вероятность появления воды;

• шаровые краны с электроприводом – монтируются на трубы отопления или водоснабжения, т. е. в точки ввода воды в дом;

• модуль управления со световой и звуковой индикацией.

Как только датчик фиксирует появление влаги, информация об этом моментально поступает на управляющий модуль, после чего шаровой кран автоматически перекрывает трубы.

Происходит это в течение 20 секунд. Можно было бы сделать этот процесс более быстрым, однако, ввиду того, что в трубах накапливаются минеральные отложения, для закрытия крана требуется очень мощный привод, чтобы водоснабжение было перекрыто в любой ситуации. Внутри привода «Нептун» стоит мощный двигатель, а также несколько металлических шестеренок – они создают большой крутящий момент (16 Нм), но при этом немного теряется скорость.

Высокий уровень качества системы «Нептун» подтверждается ее соответствием стандартам ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Начиная с 2000 года в России было реализовано свыше 4,5 млн таких комплектов.

Хотите получить скидку 15% на весь ассортимент? Используйте промокод «комсомолка» и сделайте заказ на сайте Системанептун.рф!

Когда нужна установка системы «Нептун»?

Такое оборудование подходит для установки в частных домах, квартирах, в офисных, производственных и административных зданиях. После его монтажа вы получите 100%-ную уверенность в том, что при малейшей протечке поступление воды будет прекращено автоматически и без вашего участия!

О том, что произошла аварийная ситуация, а трубы перекрыты системой, пользователь может быть оповещен различными способами (в зависимости от установленного модуля управления и дополнительного оборудования) – звуковым сигналом, SMS-сообщением или уведомлением в фирменном мобильном приложении SST Cloud.

В приложении доступны такие функции, как:

• мониторинг показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды через смартфон;

• текущее состояние кранов («Открыты»/«Закрыты»);

• управление шаровыми кранами («Открыть»/«Закрыть»);

• отправка push-уведомлений на телефон или электронную почту («Обнаружена протечка», «Разряжены батареи радиодатчика», «Потеряна связь с модулем управления»).