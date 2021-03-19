Псковичам объяснили, как понять, за что начислили плату за свет

Псковичам рассказали как понять, что указано в квитанциях за свет

Как понять из данных, указанных в квитанции, за что в этом месяце начислили плату за свет объяснили псковичам специалисты «Псковэнергосбыта» в Instagram.

В квитанции нужно найти графу «Информация о начислениях», пункт «Название». Если в нем есть аббревиатура «ИПУ» — значит, сумма оплаты рассчитана, исходя из показаний вашего счетчика за предыдущий месяц.

Если написано «по среднемесячному расходу», значит, показаний счетчика в прошлом месяце в «Псковэнергосбыт» не поступало. В таком случае счет выставляют, исходя из вашего среднемесячного потребления электроэнергии за последние полгода.

Если указано «по замещающему нормативу», значит показаний от вас не поступало больше трех месяцев, и расчет произошел по нормативу.

Специалисты обратили внимание на то, что после поступления актуальных показаний, они производят перерасчет и возвращают часть суммы, уплаченной по среднемесячному расходу, если она больше, чем вы израсходовали.