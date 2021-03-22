Маршруты 14-ти автобусов почти на полгода изменятся в Пскове

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Движение автобусов в Пскове изменится с 1 апреля из-за ремонта улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Движение автобусов № 1, 118, 124, 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214 и 318 от площади Ленина будет осуществляться по улице Труда с выездом на проспект Энтузиастов, по улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Движение автобуса № 25 от площади Ленина будет осуществляться по улице Труда, Текстильной, Звездной, затем снова по улице Труда к площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.