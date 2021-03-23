Консолидированная финансовая отчетность компании: как подготовить все документы

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Отвечаем на вопросы для чего нужна консолидированная финансовая отчетность, рассказываем об основных требованиях к консолидированной финансовой отчетности и особенностях аудита от КСК ГРУПП.

Консолидированная финансовая отчетность компании (КФО) – совокупные финансовые результаты нескольких компаний, связанных между собой.

Согласно Федеральному закону РФ №208, КФО должны составлять предприятия, представляющие собой единый экономический субъект (холдинги, группы компаний с основным и дочерними предприятиями), а также кредитные, клиринговые, страховые организации, частные пенсионные фонды. Ее формируют и те компании, чьи акции полностью или частично находятся в федеральной собственности.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность составляется и предоставляется третьим лицам, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с группой компаний. КФО повышает уровень доверия к такому объединению.

Кроме того, данный вид отчетности составляется для собственников организации: владельцев имущества, акций, учредителей. Все предприятия также подают ее в ЦБ России, кроме ряда предприятий, входящих в перечень Правительства РФ.

При составлении консолидированной финотчетности используют данные каждого предприятия. Финансовые сведения собирают, структурируют и синхронизируют.

Обязательное условие при составлении КФО – ее аудит на достоверность. Предоставленные сведения проверяют эксперты-аудиторы.

Один из лидеров в сфере аудита в России – компания КСК ГРУПП, которая уже более 25 лет занимается консалтингом и находится на 14 месте в перечне наиболее крупных аудиторов Российской Федерации.

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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИН. ОТЧЕТНОСТИ

Консолидированная отчетность формируется и подается по итогам каждого годового периода с момента объединения. Также можно подавать промежуточные отчеты. В этом случае период финотчетности – срок от начала календарного года до ее подачи.

КФО составляется по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Для ее формирования используют отчеты с данными:

– о балансе;

– о доходах и убытках;

– об изменениях в собственном капитале;

– о движении средств.

К ним прилагаются пояснения в цифровом формате. В пакет документов также включают аудиторское заключение как одну из обязательных составляющих КФО.

МСФО определяет группу компаний как совокупность организаций, которые ведут связанную экономическую деятельность. В эту группу обычно входит основное предприятие (инвестор) и дочерние (инвестируемые).

В этой связи при составлении финотчетов необходимо четко определить консолидационный периметр, то есть какие именно организации попадают в группу.

Практикуются три метода объединения отчетностей компаний, входящих в периметр консолидации:

– Метод долевого участия: учитываются только инвестиции материнского предприятия в присоединенные компании.

– Метод пропорциональной консолидации: составление отчетов только по тем активам, которые находятся в собственности подразделений и используются компаниями.

– Метод полной консолидации: принимаются во внимание активы всех компаний, которые входят в группу.

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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОТ КСК ГРУПП

Работа аудиторов происходит в несколько этапов:

1.Определение консолидационного периметра.

2.Трансформация отчетов отдельных участников объединения.

3.Выделение операций и взаимных расчетов внутри группы.

4.Расчет гудвилла на момент покупки подконтрольного предприятия.

5.Формирование отчетности согласно международным стандартам.

В рамках аудита консолидированной финансовой отчетности эксперты КСК ГРУПП проводят комплексную работу, в ходе которой:

– помогают сформировать и представить пакет документов;

– приводят отчеты предприятий в соответствие нормам МСФО;

– консультируют клиентов в течение года после завершения проекта;

– помогают повысить конкурентоспособность и привлечь инвестиции.

Также аудиторы определяют и устраняют риски, которые могут привести к потере доверия к компании со стороны партнеров и потенциальных инвесторов.

Главный результат аудита – грамотно собранный и приведенный в порядок пакет отчетных документов.