Консолидированная финансовая отчетность компании: как подготовить все документы

.
Отвечаем на вопросы для чего нужна консолидированная финансовая отчетность, рассказываем об основных требованиях к консолидированной финансовой отчетности и особенностях аудита от КСК ГРУПП.
Консолидированная финансовая отчетность компании (КФО) – совокупные финансовые результаты нескольких компаний, связанных между собой.
Согласно Федеральному закону РФ №208, КФО должны составлять предприятия, представляющие собой единый экономический субъект (холдинги, группы компаний с основным и дочерними предприятиями), а также кредитные, клиринговые, страховые организации, частные пенсионные фонды. Ее формируют и те компании, чьи акции полностью или частично находятся в федеральной собственности.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Финансовая отчетность составляется и предоставляется третьим лицам, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с группой компаний. КФО повышает уровень доверия к такому объединению.
Кроме того, данный вид отчетности составляется для собственников организации: владельцев имущества, акций, учредителей. Все предприятия также подают ее в ЦБ России, кроме ряда предприятий, входящих в перечень Правительства РФ.
При составлении консолидированной финотчетности используют данные каждого предприятия. Финансовые сведения собирают, структурируют и синхронизируют.
Обязательное условие при составлении КФО – ее аудит на достоверность. Предоставленные сведения проверяют эксперты-аудиторы.
Один из лидеров в сфере аудита в России – компания КСК ГРУПП, которая уже более 25 лет занимается консалтингом и находится на 14 месте в перечне наиболее крупных аудиторов Российской Федерации.
.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИН. ОТЧЕТНОСТИ
Консолидированная отчетность формируется и подается по итогам каждого годового периода с момента объединения. Также можно подавать промежуточные отчеты. В этом случае период финотчетности – срок от начала календарного года до ее подачи.
КФО составляется по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Для ее формирования используют отчеты с данными:
– о балансе;
– о доходах и убытках;
– об изменениях в собственном капитале;
– о движении средств.
К ним прилагаются пояснения в цифровом формате. В пакет документов также включают аудиторское заключение как одну из обязательных составляющих КФО.
МСФО определяет группу компаний как совокупность организаций, которые ведут связанную экономическую деятельность. В эту группу обычно входит основное предприятие (инвестор) и дочерние (инвестируемые).
В этой связи при составлении финотчетов необходимо четко определить консолидационный периметр, то есть какие именно организации попадают в группу.
Практикуются три метода объединения отчетностей компаний, входящих в периметр консолидации:
– Метод долевого участия: учитываются только инвестиции материнского предприятия в присоединенные компании.
– Метод пропорциональной консолидации: составление отчетов только по тем активам, которые находятся в собственности подразделений и используются компаниями.
– Метод полной консолидации: принимаются во внимание активы всех компаний, которые входят в группу.
.
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОТ КСК ГРУПП
Работа аудиторов происходит в несколько этапов:
1.Определение консолидационного периметра.
2.Трансформация отчетов отдельных участников объединения.
3.Выделение операций и взаимных расчетов внутри группы.
4.Расчет гудвилла на момент покупки подконтрольного предприятия.
5.Формирование отчетности согласно международным стандартам.
В рамках аудита консолидированной финансовой отчетности эксперты КСК ГРУПП проводят комплексную работу, в ходе которой:
– помогают сформировать и представить пакет документов;
– приводят отчеты предприятий в соответствие нормам МСФО;
– консультируют клиентов в течение года после завершения проекта;
– помогают повысить конкурентоспособность и привлечь инвестиции.
Также аудиторы определяют и устраняют риски, которые могут привести к потере доверия к компании со стороны партнеров и потенциальных инвесторов.
Главный результат аудита – грамотно собранный и приведенный в порядок пакет отчетных документов.