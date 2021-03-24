Фото газеты «Великолукская Правда Новости»

В Великих Луках открылся новый корпус детского сада №26 на улице Первомайской. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

В новом учреждении есть необычная мультстудия, позволяющая создавать анимацию. Оборудованы музыкальный и спортивный залы с самым современным оборудованием.

В спортзале педагоги на занятиях смогут использовать интерактивный пол. В самих группах установлены интерактивные столы с большим выбором развивающих игр.

Фото газеты «Великолукская Правда Новости»

Дошкольное учреждения построено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

В реализации проекта участвовали представители подрядной организации, профильные комитеты администрации города, депутаты Великолукской думы, а также коллектив учреждения.