Нинель Салагаева назвала причины задержки псковских самолетов

Фото: Анастасия Тарасова

Причину задержки и отмены псковских авиарейсов назвала вице-губернатор Нинель Салагаева. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Причиной задержки авиарейсов она назвала объективные факторы, связанные с погодными условиями. «Когда идет снег, потом тает, потом резко понижается температура, и происходит обледенение, реагент просто не успевает схватиться, и невозможно очистить полосу. У нас такое за зиму было несколько раз, поскольку в этом году, как мы все это на себе ощутили, была нехарактерно снежная и холодная зима», – пояснила Нинель Салагаева.

Кроме того иногда облака опускались очень и из-за этого была ограниченная видимость. Туман, возникавший из-за перепада температура, тоже сказывался на видимости. Ввиду этих причин самолеты были вынуждены уходить на запасной аэродром.

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