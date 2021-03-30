67 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

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За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 67 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 34 тысяч 166 человек.

Вылечились от коронавируса за сутки 8 человек. С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции, по официальным данным, вылечились 23 тысячи 334 человек.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 313 тысяч 392 человека, за сутки провели 979 исследований.