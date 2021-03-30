Пскович заставил 88-летнюю блокадницу переписать на него квартиру

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Псковской области обманом завладел квартирой 88-летней блокадницы Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Петербургу.

Подозреваемый узнал, что у пенсионерки есть квартира на Яхтенной улице, которую ей передали к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Он втерся к ней в доверие и убедил приватизировать жилье, а после переписать на него, подписав договор дарения. Причём в самом договоре указанный гражданин выступал в роли ее внука.

В результате мошеннических действий пенсионерка лишилась квартиры стоимостью 4,7 миллиона рублей. Стоит отметить, что мошенник не бросил старушку на улице, а отвез пенсионерку в квартиру в Пскове.

На данный момент пенсионерку вернул в Петербург. Ее временно поместили в дом-интернат для ветеранов.