Прокуратура добилась замены ограждения на территории псковской школы №26

Псковская прокуратура обязала Псковский педагогический комплекс привести в порядок ограждение вокруг школы №26. Об этом сообщили в в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки было установлено, что забор, ограждающий территорию школы, имеет большое количество разрывов и повреждений. Местами фрагменты ограждения вовсе отсутствовали, что допускало свободный проход на территорию школы.

В связи с этим прокуратура направила в Псковский городской суд исковое заявление к Псковскому педагогическому комплексу и администрации города Пскова с требованием привести ограждение школы в состояние, соответствующее требованиям антитеррористической безопасности.

Суд удовлетворил данное прошение. Сейчас решение суда уже исполнено, в образовательном учреждении произведены работы по установке нового ограждения.