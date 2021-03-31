Врач-хирург Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса

Фото: Псковское областное собрание депутатов.

Депутат Псковского областного Собрания, хирург областной клинической больницы Игорь Дитрих и его супруга сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Игорь Дитрих подчеркнул, что сомнений прививаться или нет у него не было и быть не могло. «Люди склонны верить в чудеса – у нас есть понятие «семь чудес света», во многих религиях представляют различные чудеса, но при этом люди часто не задумываются, что чудеса есть и в медицине. Это изобретения и открытия, которые стали переломными моментами в развитии медицины и здравоохранения всего мира: наркоз, антибиотики, инсулин, рентген, группа крови, вакцинация. В этом ряду вакцина – одно из самых древних изобретений», - сказал медик.

Он отметил, что прививаться нужно однозначно и рассказал, что он и вся его семья прививается по национальному календарю прививок. «Сейчас никому и в голову не придёт отказываться от применения рентгена или просить врачей сделать операцию без наркоза, но почему-то огромная часть населения говорит, что не будет вакцинироваться», - отметил Игорь Дитрих.