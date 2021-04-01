В усадьбе Строгановых в Волышово появится смотритель

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Смотритель появится у усадьбы Строгановых в Волышово. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в рамках рабочей поездки в Порховский район.

Глава региона отметил, что на данный момент в графском доме демонтировали аварийные конструкции, установили временную кровлю, закрыли оконные проёмы и огородили территорию. «С уходом рабочих эти меры не защитят памятник от возможных вандалов. Поэтому с одним из местных жителей будет заключён договор и, по сути, появится смотритель, который будет контролировать состояние усадебного комплекса», — рассказал Михаил Ведерников.

На данный момент продолжаются работы по сохранению лепного декора в качестве образцов для будущей реставрации главного дома усадьбы. В планах провести научные исследования и воссоздать облик уникального паркета графского дома.

«Противоаварийные работы необходимы, чтобы предотвратить стремительное разрушение усадьбы. Восстановление пока вопрос будущего — сначала нужно найти потенциального инвестора», — отметил Михаил Ведерников.