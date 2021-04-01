Соцзащита уточнила условия получения новых детских пособий для псковичей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Размер пособия на детей от трёх до семи лет зависит от среднедушевого дохода семьи. Об этом рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-live.

Стандартный размер выплат составит 50% процентов от прожиточного минимума, установленного в регионе. Для Псковской области это – 5 тысяч 889 рублей.

Если с начислением денежной выплаты в размере 50% доход семьи не достигнет прожиточного минимума, пособие будет переназначено в размере 75% от размера детского прожиточного минимума и составит 8 тысяч 834 рубля.

В том случае, если при начислении пособия в размере 75% среднедушевой доход семьи все еще не будет достигать прожиточного минимума, пособие будет переназначено в размере 100% и составит 11 тысяч 779 рублей.

Заявление на данные выплаты можно будет подать с 1 апреля до 31 декабря через портал госуслуг, органы МФЦ и социальной защиты. Поданное заявления будет произведено в течение 30 рабочих дней.