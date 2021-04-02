Летальность от коронавируса в Псковской области на 1,5% ниже общероссийской

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Летальность от коронавируса в Псковской области ниже общероссийской. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Несмотря на рост строки смертности, в Псковской области показатель летальности от COVID-19 составляет 0,7%. В среднем по округу показатель смертности равен 2,7%, по стране — 2,2%.

Губернатор обратил внимание на то, что в этом есть заслуги псковских медицинских работников. «Спасибо нашим медикам, которые упорные трудом ежедневно спасают жизни», — отметил глава региона.

Сегодня в Псковской области зафиксирован 91 новый случай коронавируса при 64 выздоровевших