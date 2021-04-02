8 лет тюрьмы получил пскович, убивший жену за отказ готовить ему ужин

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За убийство жены псковича приговорили к восьми годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Вечером 26 июля 2020 года 34-летний мужчина находился дома в деревне Торошино. В тот вечер мужчина много выпил и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой.

Причиной ссоры стал отказ женщины приготовить ему ужин. Пскович разгневался на женщину и начал ее избивать. Потерпевшая потеряла много крови из-за травматического разрыва печени. От полученных травм она скончалась на месте.