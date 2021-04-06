В Дедовичской средней школе выявлен очаг коронавируса

В Псковской области остаются активными три очага коронавируса

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса в Дедовичской средней школе №1. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

На данный момент в учреждении проводят все необходимые противоэпидемические меры. Идет работу по определению круга контактных лиц.

Все в регионе остаются активными три очага коронавируса. Из-за COVID-19 в Псковской области закрыто четыре класса в двух школах.

За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 50 человек, выздоровело – 40.