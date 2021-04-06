Троицкий собор в Пскове находится в аварийном состоянии

Свято-Троицкий кафедральный собор Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Специалисты признали состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов Троицкого собора в Пскове аварийным. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Согласно предварительному заключению экспертов ООО «ЭкспоСервисПрофи», состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника является аварийным. Кроме того, на красочном слое живописи в куполе собора и на сводах четверика имеются следы протечек и высолов. В неудовлетворительном состоянии находится иконостас четверика.

Неблагоустроенной признали и территорию вокруг собора: там отсутствует подъезд для маломобильных граждан.

Ремонтно-реставрационные работы на территории Троицкого собора начались в сентябре 2020 года. Закончить их планируют в сентябре 2025 года.