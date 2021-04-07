Cтадион Электрон | июль 2020 Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Футбольный манеж может появиться на стадионе «Электрон» в Пскове. Об этом рассказал заместитель главы городской администрации Александр Коновалов на своей странице в социальной сети Instagram.

На данный момент над этим проектом работает Федерация футбола Псковской области совместно с Российским футбольным союзом. «Надеюсь, что усилиями Федерации футбола, региона и муниципалитета сможем вдохнуть вторую жизнь в спортивный объект», – отметил Александр Коновалов.

Cтадион Электрон | июль 2020 Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Земельный участок, на котором располагается стадион, передан МБУ «Стадион «Машиностроитель». В настоящий момент на территории стадиона «Электрон» ведутся работы по демонтажу аварийной трибуны.