Более 300 вакансий для медиков разместили псковские работодатели с начала года

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Псковские работодатели с начала 2021 года разместили более 300 вакансий для медиков, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе компании HeadHunter.

Больше всего вакансий лечащих врачей и врачей-экспертов. На этих специалистов приходится более 60% вакансий в медицинской сфере.

Также ищут работу младший и средний персонал, специалисты по клиническим исследованиям и лекарственным препаратам, психологи, врачи-эксперты, медицинские представители, фармацевты, ветеринары и провизоры. Стоит отметить, что уровень конкуренции за рабочие места среди врачей в Псковской области – до одного резюме на вакансию, что говорит о дефиците специалистов.

Предлагаемая зарплата в Пскове ниже среднероссийской и составляет порядка 40 тысяч рублей, что при этом совпадает с ожиданиями соискателей.

Портрет соискателя в этой сфере по сравнению с прошлым годом не изменился: в 69% случаев это женщины. Большинству от 26 до 45 лет. В подавляющем большинстве соискатели имеют высшее образование, у 23% есть среднее специальное, а у 1% - незаконченное высшее. Каждый пятый имеет опыт работы от 3 до 6 лет.