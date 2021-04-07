203 многоэтажки отремонтируют в 2021 году в Псковской области

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Всего в 2021 году состоится капремонт 285 конструктивных элементов и инженерных систем в 203 многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Исполнение плана капитального ремонта многоэтажек в Псковской области обсудили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и и. о. генерального директора регионального оператора — фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Шарлаев.

На сегодняшний день региональным оператором заключены договоры на выполнение работ по 141 конструктивному элементу и инженерным системам, выполнен капитальный ремонт 12 конструктивных элементов и инженерных систем в 9 домах, а также объявлен электронный аукцион по 77 объектам.

«К середине июля будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2021 год», — отметил Сергей Шарлаев.