Экскаватор сбил двух пешеходов в Пскове на улице Герцена

Фото: telegram-канал «Псковская сводка»

В Пскове на улице Герцена экскаватор Bobcat сбил двух пешеходов. Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, экскаватор сорвался с водителем в кабине, мужчина кричал пешеходам, что не может остановить транспортное средство и пытался уйти от столкновения.

Фото: telegram-канал «Псковская сводка»

В результате столкновения госпитализировали двух человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. На данный момент на месте происшествия работают специалисты аварийно-спасательной службы, сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.