Режиссер Хуго Эрикссен работает в Пскове над премьерой «Смерть Тарелкина»

Фото: пресс-служба театра.

Московский режиссер Хуго Эрикссен работает в Псковском театре драмы над премьерой

«Смерть Тарелкина», сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в пресс-службе театра.

Хуго Эрикссен отметил, что пьесу «Смерть Тарелкина» считает черной комедией, в которой в уникальных пропорциях сочетаются ужас и смех.

Он отметил, что в персонажах «Смерти Тарелкина» хочет разглядеть архетипы людей, наделенных властью, – и проследить, какие метаморфозы с ними происходят от этого ощущения собственной силы, статуса и вседозволенности. «Изменилось ли что-то со времен, когда Сухово-Кобылин написал пьесу? Мне кажется, им зафиксированы крайне узнаваемые и неизбывные типы, которым интересно найти какое-то воплощение сегодня, оставшись верным духу Сухово-Кобылина», – рассказал Хуго Эрикссен.

Действие пьесы Сухово-Кобылина режиссер перенес в Петербург 90-х годов.

Главные роли в спектакле исполнят заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Денис Кугай, Максим Плеханов. Также в спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Попков, Валентина Банакова, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Роман Сердюков, Камиль Хардин. Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится 12, 13 и 18 мая на большой сцене.