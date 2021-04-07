Псковичам показали вид отреставрированного «Октября»

Фото: официальный telegram-канал региона.

Эскизный проект отреставрированного здание бывшего кинотеатра «Октябрь» показал руководитель строительной компании «СК Развитие», которая будет выполнять работы по реконструкции. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

Дизайнерами проекта выступили специалисты из Санкт-Петербурга, которые работают в рамках федерального проекта «Библиотека нового поколения» и специализируются на создании современных библиотек.

Фото: официальный telegram-канал региона.

«Габариты и фасад здания мы менять не можем, но в рамках проекта предложили открыть боковые фасады за счет витражного остекления – это создаст дополнительное естественное освещения в читальных залах, - отметил Богдан Васильев, руководитель «СК Развитие». - В крыше в северной части здания, ближе к Кремлю, также хотим предложить остекление».

Помимо цокольного и первого этажа планируется организовать застекление и второго, чтобы максимально раскрыть объём здания. На втором этаже разместят конференц-зал на сто человек. Там же будет кинозал на 50 мест, который могут трансформироваться с конференц-залом в единое пространство.

Фото: официальный telegram-канал региона.

Центральное место в здании займёт историко-краеведческая библиотека имени И.И.Василёва с зонами для обучения, проведения мастер-классов, зонами для общения, выставочными пространствами и мультимедийными информационными центрами.