Вячеслав Федюнин: Агентство инвестиционного развития готово оказывать помощь в работе с инвесторами

Фото Арсения Тимашова

Вчера, 6 апреля, за круглым столом в Острове собрались представители четырех муниципальных районов области, чтобы обсудить, какую работу надо провести, чтобы не только привлечь в инвестора в район, но и сделать так, чтобы он разместил в нем свое производство. Организатором встречи выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области.

«С 2016 года в Островском районе ведется работа по сопровождению всех инвестпроектов, вне зависимости, какой объем инвестиций вкладывает инвестор, - отметил глава района Дмитрий Быстров, открывая мероприятие. - В районе есть реализованные проекты, созданные рабочие места. Несмотря на сложившуюся ситуацию в прошлом году, наблюдается положительная динамика».

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Об инвестиционной привлекательности Псковской области, а также о проблемах, с которыми приходится сталкиваться инвесторам, рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

«Мне бы хотелось, чтобы вы оценивали территориальное планирование не с точки зрения ранее существовавших и ныне существующих предприятий, - сказал он. Необходимо перспективное планирование. Мы можем привлечь тех, кто будет работать на земле, заниматься переработкой древесины и тому подобным. Нам бы хотелось, чтобы по результатам этих встреч сформировали портрет инвестора, нужного конкретному району. Агентство готово оказывать помощь в работе с инвесторами».

Фото Арсения Тимашова

Специалисты Агентства сопровождают инвестора на всех этапах реализации проекта. Консультационная поддержка, помощь в подборе площадки, решение административных вопросов, содействие в прохождении процедур подготовки и согласования разрешительной документации — неполный перечень того, на что может рассчитывать желающий локализовать свое производство в Псковской области предприниматель.

Вячеслав Федюнин напомнил о действующих для инвесторов налоговых льготах, возможности предоставления земельных участков без предварительных торгов и налоговых вычетах.

Начальник отдела разработки и аналитики АИР Павел Попов отметил, что к каждому инвестпроекту в Агентстве применяется индивидуальный подход в подборе мер поддержки как федерального, так и регионального уровня.

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К примеру, инвестор может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Регионального Фонда развития промышленности, действующего на базе Агентства инвестиционного развития Псковской области, и федерального Фонда развития промышленности.

Региональным фондом развития промышленности инвестору может быть предоставлен заем от 5 до 100 миллионов рублей, который можно пустить на капитальный ремонт производственных помещений или на пополнение оборотных средств.

Сумма займа, предоставляемого Федеральным фондом развития промышленности, намного больше - от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей - и направлен он может быть на развитие ряда направлений. Среди них - станкостроение, комплектующие изделия, цифровизация промышленности, маркировка лекарств и противоэпидемиологические проекты.

Актуальна для псковского региона и программа финансирования «Проекты лесной промышленности». Она позволяет инвестору приобретать и модернизировать оборудование по обработке древесины промышленными предприятиями. При соблюдении всех необходимых условий и требований, заявитель в рамках программы может получить от 20 до 100 миллионов рублей.

О мерах поддержки инвесторов в регионе рассказала также первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Ирина Васильева. Актуальным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели, уделил внимание уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.