В Псковской области нашли тела двух пропавших мужчин

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Двух пропавших в Псковской области мужчин нашли мертвыми, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД России.

Два дня назад нашли тело 26-летнего Александра Касимова, без вести пропавшего 3 марта. Его обнаружили 5 апреля в лесном массиве на территории Псковского района волонтёры поисковой группы «Лиза Алерт». Сообщается, что труп мужчины был без видимых признаков насильственной смерти.

Слева 26-летний Александр Касимов. Справа - Сергей Рясенской.

Кроме того, 2 апреля пскович обнаружил на окраине города труп Сергея Рясенского, пропавшего 3,5 месяца назад — 22 ноября 2020 года. Тело также было без видимых признаков насильственной смерти. Местный житель сразу же сообщил о произошедшем в органы внутренних дел.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.