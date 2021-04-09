Несколько десятков могил осквернили вандалы в Псковском районе

Фото: ГТРК «Псков»

Вандалы повредили несколько десятков могил на кладбище в деревне Подборовье Псковского района. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

В первую очередь неизвестные забрали элементы благоустройства, которые можно сдать в металлолом. Пропали старые пролёты оград, установленные в песок – их легче всего демонтировать. Пытались достать и забетонированные части, но большинство просто погнули, испортили и поломали.

Стоит отметить, что кладбище действующее. Произошедшее заметили сами посетители кладбища, когда приехали на могилы родственников.