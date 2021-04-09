Кофе в подарок всем клиентам Tele2

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Tele2 дарит псковичам кофе на выбор при любой покупке в сети кондитерских «Миша». Клиенты Tele2 могут пользоваться предложением каждый день. Предложение действует в рамках программы лояльности «Больше» до 2 мая 2021 года.

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни просто за то, что они абоненты. Участники программы лояльности «Больше» до 2 мая 2021 года в популярных кондитерских «Миша» могут получить бесплатный кофе на выбор: эспрессо, американо или капучино.

Для того чтобы активировать предложение от Tele2 и сети «Миша», необходимо оформить любой заказ в кондитерской, открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Кофе в подарок» и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его кассиру - в подарок клиенту предложат бесплатный кофе. Более подробные условия доступны по ссылке.

Пекари и кондитеры в «Мише» используют только натуральные ингредиенты и предлагают гостям широкий ассортимент сладостей, выпечки и блюд кухни. Заведения расположены на Октябрьском пр., 15, Ольгинской наб, 9а и Рижском пр., 94 Б («Леруа Мерлен»).