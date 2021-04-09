Охотнее всего в акции «Губернаторский дневник» принимают участие девочки

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Среди победителей прошлого сезона «Губернаторского дневника», за 2019-2020 учебный год набралось 10 девочек и всего 4 парня.

Удивительно, но в каждой возрастной категории участников акции есть и мальчики и девочки, а среди победителей прошлых лет - одни девчонки.

В самом начале акции «Губернаторский дневник», в 2015-2016 учебном году только три мальчика стали победителями. Девочек же, приглашённых на встречу с губернатором, было 12.

В несколько следующих лет количество парней и девчонок среди победителей почти сравнялось, но все равно активные отличницы оставались в преимуществе.

Смелые псковички не упустили шанса и в 2019/2020 году большой компанией попасть в лидеры конкурса «Губернаторский дневник». В прошлом учебном году финалистами стали три школьницы из Пскова и Острова: семиклассница Анастасия Алексеева из средней школы №7 города Острова, шестиклассница Ольга Асланян из Псковского педагогического комплекса и девятиклассница Арина Савицкая из Псковского лицея «Развитие».

Все три отличницы уже не в первый раз пойдут на встречу с губернатором и знают, как это волнительно и почетно встречаться с главой региона.

О том, как в прошлый раз победители побывали в гостях у Михаила Ведерникова, читайте по ссылке.

Ежегодно школьники со 2 по 11 класс со всей Псковской области стараются заработать побольше отличных оценок, аккуратно выписывая результаты в бланки и присылая в нашу редакцию.

В этом году из-за пандемии победители сразу двух учебных лет отправятся на встречу с главой региона. Имена первых 14-ти победителей уже известны и ребята готовятся к чаепитию. Но победителями учебного года 2020/2021 можете стать и вы. Необходимо всего лишь записать свои «пятерки» в бланк и отправить его нам до 31 мая.

О подробностях участия в конкурсе и призах читайте по ссылке.