Победители конкурса «Губернаторский дневник» отправятся на встречу с Михаилом Ведерниковым

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Семь лет подряд «Комсомольская правда» совместно с комитетом по образованию Псковской области проводит акцию «Губернаторский дневник», где школьники всей Псковской области борются за место на чаепитии с губернатором и путевку в летний лагерь.

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После огромного перерыва в связи с пандемией, мы решили продолжить нашу любимую акцию «Губернаторский дневник» и поздравить 14 победителей прошлого года и найти и новые имена. Участие в конкурсе уже 60 отличникам Псковской области дало возможность получить награду за свои достижения.

В 2021 году победители сразу двух лет получат заветные автографы губернатора в свои дневники, а за чашечкой чая смогут задать Михаилу Ведерникову любые интересующие вопросы. (Как это было в прошлый раз, читайте здесь).

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Как подать заявку?

В этом году мы приняли решение сделать единый бланк для трех семестров: осеннего, зимнего и весеннего. Его можно скачать по ссылке и распечатать.

Выставляйте вместе с классным руководителем свои пятерки в бланк. Напоминаем, что выставляются только отметки из классного журнала, оценки из тетрадей заносить в таблицу не надо. Заверьте свои результаты подписью директора школы и печатью вашего учебного заведения.

Отослать готовый бланк можно только по электронной почте. Сфотографируйте или отсканируйте бланки и вышлите их по адресу info@pskovkp.ru. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите «Губернаторский дневник_фамилия участника». Только так ваше письмо не сможет потеряться и попадет именно к нам.

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Куда обращаться, если есть вопросы?

Всю подробную информацию можно найти в положении специальной группы конкурса в соцсети «ВКонтакте» «Губернаторский дневник в Псковской области». Если там ответ найти не получилось, можно написать кураторам акции в группу в соцсетях «Комсомольская правда в Пскове». Если предпочитаете живое общение электронному, то звоните по телефону редакции 8 902 149 71 92. Отвечаем на звонки с 09.30 до 17.00 по будням.

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