В ТЦ«Акваполис» в Пскове 10 апреля открыли пункт вакцинации от коронавируса

Фото: официальный tеlegram-канал региона

В торговом центре «Акваполис» в Пскове 10 апреля появился пункт вакцинации от коронавируса, сообщили в официальном telegram-канале региона.

Он расположен на втором этаже недалеко от кинотеатра. В новом пункте вакцинации уже начали прививаться первые желающие. Привиться может каждый, для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис или снилс. Работать пункт вакцинации будет с 10:00 до 15:00.

Фото: официальный tеlegram-канал региона

«Теперь у нас в Пскове работает два пункта в двух торговых комплексах, и продолжают работать пункты вакцинации в поликлинике, - отметила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. - Тем не менее, у нас пока лист ожидания сохраняется».