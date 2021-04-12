Более 10-ти тысяч «пятерок» принесли в дневниках участники «Губернаторского дневника»

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За всю историю акции «Губернаторский дневник» школьники Псковской области получили более 10-ти тысяч пятерок. Благодаря отличной учебе и высоким результатам, порядка 60-ти школьников побывали на встрече главой региона.

Мы в девятый раз запустили любимый конкурс всех школьников региона.

Ежегодно в акции «Губернаторский дневник» участвуют все школьники Псковской области со 2-го по 11 класс. Не зависимо от того, из глубинки ты или из города - твой бланк с оценками ждем в редакции «Комсомольской правды в Пскове».

Бланк для заполнения результатов, можно скачать по ссылке. В него вместе с учителем необходимо вписать количество «пятерок» по каждому предмету, набранного за осень, зиму и весну 2020/2021 учебного года. «Ах, если бы мечта моя сбылась...» и можно было проставить оценки и из дневника за домашку. Но, нет. Принимаются оценки только из классного журнала. А их «подлинность» подписью и печатью должен заверить директор школы.

Победителей мы определим среди тех, кто набрал больше всех «пятерок» в трех категориях: со 2 по 4 класс, с 5 по 7 и с 8 по 11. Отдельно выделим тех, кто является победителями прошлых лет. В каждой из четырех категорий определятся по четыре победителя, которые отправятся на чаепитие к губернатору.

У вас еще есть время, чтобы заработать побольше отличных оценок и вписать их в бланк конкурса. Ваши готовые и отсканированные или сфотографированные бланки мы ждем по электронной почте на адрес – info@pskovkp.ru

По всем вопросам конкурса обращаться:

- по телефону: 8 (902) 149-71-92

- на адрес электронной почты: info@pskovkp.ru.

- в сообщения сообщества «ВКонтакте» «Комсомольская правда в Пскове» или «Губернаторский дневник в Псковской области».