Лидером по штрафам за нарушение коронавирусных ограничений в СЗФО стала Псковская область

Псковская область лидирует по количеству штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 12 апреля.

«Мы бесспорные лидеры по Северо-Западу. В абсолютных цифрах у нас штрафов составлено чуть меньше, чем в Санкт-Петербурге. Нет ни одного региона на всём Северо-Западе, где бы так спрашивали за эти нарушения. У нас достаточно жестко спрашивают, и это правильно», – уверен Александр Нестерук.

Главный санитарный врач отметил, что во время самоизоляции для пожилых граждан их почти не наказывали за выход на улицу. На данный момент эта рекомендательный характер, хотя в большинстве регионов ограничения для пожилых лиц сохраняются», – заметил спикер.