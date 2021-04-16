На остановке площади Ленина установили непреодолимый бордюр

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Сегодня на одной из остановок площади Ленина закончили установку нового бордюра. Гранитные блоки высотой в треть человека удается перешагнуть не каждому, сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Выходя из автобуса в центре сегодня псковичей встречает новый бордюр в одну треть человеческого роста. Почему не предусмотрели ступеньки - удивляются не только пенсионеры.

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«Ого, как ногу надо поднимать! Я уже так не умею. Возраст не тот...» - смутилась псковичка в расцвете сил и попросила помощи подняться на остановку у корреспондента Комсомольской правды.

На данный момент высоченный бордюр пассажирам автобуса не обойти. Детей поднимают руками, а большая часть горожан помогают друг другу не остаться на проезжей части.