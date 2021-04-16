Расписание автобуса №30 изменится с 23 апреля в Пскове

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

С 23 апреля в Пскове изменится расписание №30 автобуса, курсирующего по маршруту «Рокоссовского – Юности». Об этом сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Теперь от остановки «Площадь Ленина» автобус, следующий в сторону Рижского, будет сворачивать на улицу Максима Горького и продолжать движение по Коммунальной до перекрёстка с улицей Юбилейной.

Далее он повернет налево по Юбилейной до Рижского проспекта. После - продолжит движение направо по Рижскому проспекту согласно привычному маршруту.