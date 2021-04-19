Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха сделают в 2021 году

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В год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, монумент русским воинам и великому князю Александру Невскому на горе Соколиха в Псковском районе планируют подсветить. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Кроме подсветки памятника, внимание уделят и прилегающей территории. К примеру, расширится парк до объездной. По словам главы региона, Александр Невский по сей день остаётся идеалом мужества, отваги и патриотизма.

«Как святой Русской Православной Церкви он считается покровителем военнослужащих и всех, кто посвятил себя служению Отечеству. А еще великий князь – это по-настоящему народный герой, широко почитаемый и любимый», - добавил Михаил Ведерников.