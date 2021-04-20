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Общество20 апреля 2021 11:27

Псковские спасатели не дали собакам разорвать забравшуюся на дерево кошку

Источник:kp.ru
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Кошка, убегая от собак, оказалась загнана высоко на дерево

Кошка, убегая от собак, оказалась загнана высоко на дерево

Сегодняшнее утро для псковских спасателей началось не совсем обычно. Первыми, кому срочно понадобилась помощь сотрудников МЧС, оказались симпатичная кошка и ее обеспокоенная хозяйка, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Кошка, убегая от собак, оказалась загнана высоко на дерево. Хозяева безуспешно пытались выманить ее с дерева. В результате они решили обратиться в службу спасения.К месту вызова тут же была направлена автолестница из первой пожарно-спасательной части. Специалист МЧС действовал оперативно, поэтому ему всё же удалось схватить беглянку», - написали спасатели в своем instagramm-аккаунте.

Кошка крепко вцепилась в своего спасителя, не веря своему счастью, и вскоре уже была передана в руки хозяйки, которая была безмерно благодарна спасателям.