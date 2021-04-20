Как оформить новый бланк «Губернаторского дневника», если учишься по четвертям

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«Комсомольская правда–Псков» уже вовсю принимает заявки с бланками акции «Государственного дневника». В этом году бланк стал единым для осеннего, зимнего и весеннего триместров.

Школьники, которые учатся по четвертям, тоже смогут принять участие в «Губернаторском дневнике». Для этого необходимо скачать бланк, распечатать его и прийти с ним к классному руководителю.

В первую графу мы вносим пятерки из журнала, которые были получены за осенние месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь.

Во вторую графу необходимо подсчитать и внести пятёрки за декабрь, январь и февраль.

В третьей графе внесите пятерки за весну: март, апрель и май. Ничего сложного!

После этого бланк относится на подпись к директору.

С подробностями акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться здесь.