Для самой "книжной" ночи в году приготовлена насыщенная программа

24 апреля Псков присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2021». В этом году мероприятие пройдет под девизом «Книга – путь к звездам», сообщает «Библиотечный портал Псковской области».

Поэтому все события акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже в десятый раз. В этот день библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу.В нее войдут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

В частности, Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей принять участие в фестивале «Per aspera ad astra / Через тернии к звездам». Здесь в этот день состоится концерт лауреата Всероссийских конкурсов, духового оркестра Псковского детского дома «Геликон» под руководством заслуженного работника культуры РФ Александра Петровича Роора.

Гостем «Библионочи» станет зоолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов (Москва). Для гостей пройдут мастер-классы, выставки, викторины, игры, презентации, квесты и даже будет работать мобильный планетарий.