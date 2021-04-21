В медиацентре ПАИ ключевые спикеры Псковской области следят за прямой трансляций Послания Президента

После послания Владимира Путина Федеральному Собранию состоится обсуждение основных тезисов выступления президента

Сегодня, 21 апреля, в медиацентре ПАИ ключевые спикеры Псковской области вместе следят за прямой Трансляцией Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ сообщает Псковское агентство информации. Всего от сектора власти присутствует 18 представителей. Также в мероприятии принимают ведущие СМИ Пскова и области, представители общественности, предпринимательского сектора.

«После послания Владимира Путина Федеральному Собранию состоится обсуждение основных тезисов выступления президента. В мероприятии примут участие представители экспертного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти Псковской области», - отмечается в сообщении.