«Материнский» ресурс: более двух тысяч семей в Псковской области оплатили детсады маткапиталом

Деньги из маткапитала можно потратить на детский сад сразу после рождения ребенка

Более двух тысяч семей в Псковской области смогли оплатить детский сад средствами материнского капитала, сообщает Псковское агентство информации, со ссылкой на региональное Отделении ПФР.

«Мы подписываем соглашения об электронном обмене с управлениями образования муниципалитетов и дошкольными образовательными учреждениями. Это значит, что родителям нужно только подать заявление через портал госуслуг, никакие иные документы представлять в ПФР не требуется. Сведения из договора между владельцем сертификата и детсадом Пенсионный фонд запросит самостоятельно», - прокомментировала ситуацию Управляющий отделением Наталья Мельникова.

Стоит отметить, что использование материнского капитала на оплату услуг по содержанию детей в детском саду является одним из наиболее востребованных направлений в области. Общая сумма перечисленных средств псковским семьям на указанные цели составляет почти 43 миллиона рублей. Использовать деньги маткапитала разрешается в любое время после рождения ребенка.