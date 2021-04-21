Два врача Псковского онкодиспансера удостоились Национальной премии «Мы будем жить!»

Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами Национальной премии

Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами Национальной премии «Мы будем жить!», передает официальный Telegram-канал Псковской области.

Врач-радиотерапевт Елена Букша и врач-онколог Борис Мельниченко получили дипломы из рук первого замгубернатора Псковской области Веры Емельяноволй и председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко. Национальная премия приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.