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Общество21 апреля 2021 18:12

Два врача Псковского онкодиспансера удостоились Национальной премии «Мы будем жить!»

Источник:kp.ru
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Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами Национальной премии

Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами Национальной премии

Два врача Псковского онкодиспансера стали номинантами Национальной премии «Мы будем жить!», передает официальный Telegram-канал Псковской области.

Врач-радиотерапевт Елена Букша и врач-онколог Борис Мельниченко получили дипломы из рук первого замгубернатора Псковской области Веры Емельяноволй и председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко. Национальная премия приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.