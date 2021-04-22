В заповеднике Полистовья поймали четырех браконьеров

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

В Полистовском заповеднике государственные инспекторы, сотрудники Рыбоохраны и полиции задержали четырех браконьеров, которые отправились на негуманную рыбалку во время нереста рыбы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Очередной рейд по заповедным местам позволил выявить четырех рыбаков, которые отправились на моторных лодках ловить рыбу сетями. Проведя профилактические беседы, сотрудники ведомств составили три акта об административном правонарушении.

На одного рыбака был составлен протокол об уголовном правонарушении из-за незаконной добычи рыбы. У всех изъяли лодки и моторы. Они доставлены в отделение полиции по Бежаницкому району.

С 1 апреля по 15 июня во всех водоёмах Псковской области проходит нерест рыбы. В это время запрещается движение на моторных лодках и гидроциклах.