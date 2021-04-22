Узнать о начислениях пенсий и пособий псковичам можно будет на прямой линии

Отвечать на вопросы псковичей будет Наталья Мельникова

Вопросы относительно начислений, назначений пенсий и социальных пособий актуальны для населения всегда. О том, по какому номеру можно будет позвонить, рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Не все представители старшего поколения хорошо владеют интернетом, поэтому получить нужную информацию «вживую» о специалистов многим псковичам зачастую удобнее. Кроме того, узнать о начислениях пособий появилась потребность у псковских семей с детьми после Послания Президента 21 апреля.

Узнать новости и подробности по этим вопросам можно на прямой линии Пенсионного фонда России по Псковской области, которая состоится 28 апреля. Отвечать на вопросы псковичей будет Наталья Мельникова, управляющая региональным отделением.

Телефон: 8 (8112) 69-64-08. Прямая линия будет работать с 9:00 до 11:00.