Актриса Юлия Пересильд представила фотопроект Дмитрия Исхакова, посвященный женщинам

Псковичка Юлия Пересильд против эйджизма

Псковичка, актриса театра и кино Юлия Пересильд снялась для проекта фотографа Дмитрия Исхакова «Женщина не товар и не имеет срока годности», сообщается в Instagram-аккаунте актрисы.

По словам Дмитрия, на создание идеи проекта его сподвигло ближайшее женское окружение. Рядом с ним оказались представительницы прекрасного пола, «пребывающие в подавленном состоянии из-за отношения в обществе к людям 45+».

По мнению фотографа, эйджизм - серьезная проблема современного общества.

«Я от всего сердца благодарю героинь проекта. За то, что они поддержали меня и согласились в нем сняться. Это очень много значит для меня. Надеюсь, мы не напрасно вместе подняли эту важную тему. Проект будет продолжаться. Уверен, к нему присоединится еще много замечательных героев», - отметил Дмитрий Исхаков.

Героями этого проекта ранее стали Ксения Собчак, Сати Спивакова, Елена Летучая, Кристина Орбакайте, Виктория Шелягова и Екатерина Шипулина. Все они, согласно концепции проекта, обернуты в разные материалы — от бумаги и до целлофана.