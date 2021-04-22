В Пскове участковый «воскресил» местного жителя

Псковские полицейские способны творить чудеса

Интернет пестрит историями о чудесном воскрешении людей при участии разных колдовских дел мастеров. Правда, к реальности они не имеют никакого отношения. Как говорится, ловкость пиара и никакого мошенничества.

Тогда как в Пскове участковый неожиданно для себя выступил в роли Христа-спасителя. Об этом случае рассказал заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции УМВД России по городу Пскову Александр Афанасьев в эфире ПАИ-live.

По словам правоохранителя, порядка двух месяцев назад к ним в участок поступил звонок от женщины. Она сообщила, что ее муж скончался. Прибывший участковый полиции стал выяснять у его супруги обстоятельства произошедшего, и в этот момент мужчина очнулся, встал и вышел. Вот уж, действительно, пути Господни, неисповедимы!